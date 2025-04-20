Это способ Путина позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира.

Объявление о "пасхальном перемирии" сыграло на пользу российскому лидеру Владимиру Путину, позволив ему одержать легкую дипломатическую победу, ничем по сути не рискуя, пишет The Wall Street Journal.

Путин объявил о пасхальном прекращении огня в Украине на следующий день после того, как администрация Дональда Трампа пригрозила отказаться от своих усилий по прекращению огня на Украине, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс.

"Кратковременное предложение о прекращении огня было легкой дипломатической победой Путина, попыткой остановить выход США из конфликта и способом позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира", - пишет WSJ.

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Как отмечает старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Париже Татьяна Становая, объявление перемирия на такой короткий период времени "не создает никаких рисков, но играет в его пользу как человека, который искренне хочет мира".

В то же время, пишет издание, заявление Путина сигнализировало о возможном отходе от его требования решить "коренные причины" войны, перед тем, как согласиться на паузу в боевых действиях.

В то же время WSJ напоминает, что в прошлом месяце Украина согласилась на поддержанное США предложение о 30-дневном прекращении огня. Но Путин отказался, призвав к более подробному обсуждению окончательного прекращения войны.

Он сказал, что любая пауза в боевых действиях в этот момент будет на руку Украине, поскольку Россия набирает силу на поле боя, и необходимо будет решить множество вопросов, прежде чем можно будет достичь прекращения огня.

Пасхальное перемирие - что нужно знать

19 апреля в Кремле заявили о "перемирии", которое будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинские военные получили приказ о прекращении огня по россиянам, но им разрешили в случае необходимости открывать огонь в ответ.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением продлить режим тишины и после Пасхи, если на этот раз он будет соблюден.

При этом в конце дня Зеленский сообщил, что несмотря на обещания РФ, на некоторых участках фронта продолжает работать российская артиллерия, идут бои. Также россияне применяют дроны.

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