Военным приказали фиксировать на фото и видео доказательства нарушений перемирия со стороны российской стороны.

Украинские военные получили приказ прекратить огонь по российским позициям. Произошло это за считанные минуты после начала "пасхального перемирия", анонсированного российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского офицера сообщает ВВС. По словам собеседника журналистов, подразделения Сил обороны получили приказ фиксировать на фото и видео доказательства нарушений перемирия со стороны российской стороны. В случае необходимости – открывать огонь в ответ.

По словам офицера, заявление о перемирии "застало всех врасплох". Кроме того, хотя большинство и хотело прекращения огня, "на фронте все еще существовала путаница относительно того, что оно за собой повлечет".

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