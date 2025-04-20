На части направлений продолжает работать российская артиллерия.

19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о введении "пасхального перемирия". Однако на ряде участков до сих пор идут боевые действия, продолжаются и обстрелы.

Об этом информирует президент Украины Владимир Зеленский. В частности, обещания Путина не распространились на территорию Курской и Белгородской областей РФ.

"Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях. Курская и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише", – сообщил глава государства.

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Зеленский акцентировал, что действия украинских военных "являются и будут зеркальными". Он также добавил, что на столе до сих пор находится предложение 30-дневной полной и безусловной тишины. Москва до сих пор не дала на него ответа.

"Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России. Самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания – в России", – констатировал украинский президент.

Война в Украине: это стоит знать

Проект DeepState опросил около полусотни украинских военных, которые находятся на линии соприкосновения, на предмет того, фиксируется ли на передовой улучшение ситуации после объявления "перемирия". Практически нигде защитники его не почувствовали. С 18:00 до 22:00 19 апреля на фронте все еще фиксировались обстрелы и штурмы со стороны врага.

CNN акцентировало, что внезапно объявленное в одностороннем порядке "перемирие" было направлено на то, чтобы удовлетворить требования Белого дома относительно каких-то признаков того, что Россия готова прекратить боевые действия. Отмечалось, что настоящее перемирие требует переговоров с оппонентом и подготовки к тому, чтобы оно вступило в силу.

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