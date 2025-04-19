Пасхальное перемирие частично заработало, но ситуация не одинакова на разных участках фронта.

После объявленного Кремлем "пасхального перемирия" на отдельных участках фронта украинские военные фиксируют продолжение российских обстрелов, тогда как на других действительно наступила тишина. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на сообщения с передовой.

"В Донецкой области количество атак со стороны россиян уменьшилось после 18:00. Об этом сказали военные из Покровского, Лиманского и Краматорского направлений", - пишет издание.

Описывая ситуацию по состоянию на 21 час, военный с Лиманского направления заявил, что "такого не бывало раньше".

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Представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что россияне сбросили последнюю авиабомбу на Константиновку в 16:45. Относительно артобстрелов, по его словам, тоже "пока тихо". Однако российские разведывательные дроны продолжают летать над передовой.

Другая ситуация на Харьковщине. Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что на его участке "ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем", и враг продолжает вести огонь.

По словам неназванного бойца, на Запорожском фронте россияне запускали FPV-дроны и стреляли из миномета уже после начала "перемирия". В свою очередь начальник службы связей с общественностью 118-й Отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых заявил, что на Ореховском направлении по состоянию на 21:00 российских атак не зафиксировано.

Путин объявил о "пасхальном перемирии"

Как писал УНИАН, ранее сегодня Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов - до полуночи с воскресенья на понедельник.

Президент Владимир Зеленский на это отметил, что Украина будет действовать зеркально и тоже будет придерживаться перемирия, если россияне и сами не будут стрелять.

По данным ВВС, ВСУ получили приказ не открывать огонь первыми, а только защищаться, если россияне будут стрелять первыми.

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