После объявленного Кремлем "пасхального перемирия" на отдельных участках фронта украинские военные фиксируют продолжение российских обстрелов, тогда как на других действительно наступила тишина. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на сообщения с передовой.
"В Донецкой области количество атак со стороны россиян уменьшилось после 18:00. Об этом сказали военные из Покровского, Лиманского и Краматорского направлений", - пишет издание.
Описывая ситуацию по состоянию на 21 час, военный с Лиманского направления заявил, что "такого не бывало раньше".
Представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что россияне сбросили последнюю авиабомбу на Константиновку в 16:45. Относительно артобстрелов, по его словам, тоже "пока тихо". Однако российские разведывательные дроны продолжают летать над передовой.
Другая ситуация на Харьковщине. Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что на его участке "ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем", и враг продолжает вести огонь.
По словам неназванного бойца, на Запорожском фронте россияне запускали FPV-дроны и стреляли из миномета уже после начала "перемирия". В свою очередь начальник службы связей с общественностью 118-й Отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых заявил, что на Ореховском направлении по состоянию на 21:00 российских атак не зафиксировано.
Путин объявил о "пасхальном перемирии"
Как писал УНИАН, ранее сегодня Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов - до полуночи с воскресенья на понедельник.
Президент Владимир Зеленский на это отметил, что Украина будет действовать зеркально и тоже будет придерживаться перемирия, если россияне и сами не будут стрелять.
По данным ВВС, ВСУ получили приказ не открывать огонь первыми, а только защищаться, если россияне будут стрелять первыми.