Зеленский предложил воспользоваться ситуацией, если на фронте действительно воцарится полная тишина.

Если на фронте действительно воцарится полная тишина, Украина предлагает продлить ее и по окончанию пасхальных суток 20 апреля. С таким предложением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что РФ игнорирует предложенное США полное и безусловное прекращение огня сроком на 30 дней уже 39 дней. "Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов", - детализировал Зеленский.

Он отметил, что в случае, если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить и далее ее и по окончанию пасхальных суток 20 апреля.

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"Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский привел данные, что пока что согласно докладу главкома Сырского, на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмы и не стихает российская артиллерия.

"Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ", - заверил он.

Пасхальное перемирие Путина

Сегодня под вечер кремлевский диктатор объявил о пасхальном перемирии, которое по его приказу, продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. В Кремле добавили, что ожидают от Украины такого же шага.

Комментируя инициативу Путина министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что РФ ранее отказалась от предложения США о полном временном прекращении огня на 30 дней, а теперь предлагает перемирие на 30 часов. Сибига подчеркнул, что слова Путина не стоят доверия, надо смотреть на его действия.

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