Известно, что во время так называемого перемирия страна-агрессор постоянно его нарушала.

Китай приветствует "все усилия" по достижению мира в Украине. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, комментируя "пасхальное перемирие" между Россией и Украиной, пишет Barron's.

"Китай рад видеть все усилия, которые ведут к прекращению огня, что является необходимым шагом к миру. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат решать кризис путем диалога и переговоров", - отметил он.

"Пасхальное перемирие" - что известно

Как писал УНИАН, 19 апреля российский диктатор Путин заявил о пасхальном перемирии на 30 часов. Таким образом все боевые действия должны были прекратиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако несмотря на такое заявление, россияне продолжали продвигаться на фронте и обстреливать мирные города Украины.

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Уже сегодня, 21 апреля, Россия официально объявила о продолжении войны. Министерство обороны РФ приказало оккупационным подразделениям продолжать боевые действия.

В то же время The Telegraph написал, что "пасхальное перемирие" в очередной раз показало желание Путина разделить Запад. По словам экспертов, российский не делает ничего, что "не было бы рассчитано на продвижение его интересов и дальнейший раскол Запада, чья поддержка Украины, когда-то такая пылкая, становится все более половинчатой".

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