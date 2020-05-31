"Лукашенко щелкнул его в нос": российский историк объяснил, почему Путин решил провести парад 24 июня
Проведя парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, президент Беларуси Александр Лукашенко фактически "щелчкнул в нос" президента РФ Владимира Путина, который перенес празднование.
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Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов. "У него эти парады – идея-фикс. Он просто не может этого терпеть. Видимо, Путин внутренне глубоко травмирован тем, что Лукашенко щелкнул его в нос", – предположил он.
Политик отметил, что Путин "поддался убеждениям врачей", которые рекомендовали не проводить парад 9 мая из-за эпидемии COVID-19. "А вот Лукашенко не поддался, катастрофы в Беларуси не произошло, значит, его обманули и надо все это делать", – объяснил Зубов логику Путина.
Российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня. Парад на 9 мая отменили еще в апреле в связи с пандемией коронавируса.
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