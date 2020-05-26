Несмотря на карантин, Путин приказал провести парад в Москве

Марш «бессмертного полка» пройдет 26 июля.

Президент России Владимир Путин приказал провести парад в Москве 24 июня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил по итогам рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - сказал Путин.

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По его словам, должны быть обеспечены самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены, добавил он.

Как отметил Путин, марш «бессмертного полка» пока невозможно провести, соблюдая социальную дистанцию, поэтому он пройдет 26 июля.

«К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша, который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», - пояснил Путин.

«Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы - день военно-морского флота», - добавил Путин.

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