Фицо раскритиковал Каллас за слова о том, что лидеры стран ЕС не должны ехать на военный парад в Москву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на заявление высокого представителя ЕС Каи Каллас о том, что Европейский Союз призывает лидеров стран-членов блока воздержаться от поездок на парад в Москву 9 мая. На своей странице в Facebook он ответил, что собирается совершить такой визит, несмотря на предостережения со стороны Евросоюза.

"Я собираюсь в Москву 9 мая. Предупреждение госпожи Каллас - это шантаж или объявление о том, что по возвращении из Москвы я буду наказан? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й", - написал Фицо.

Также премьер-министр Словакии добавил, что слова Каллас являются подтверждением тому, что "ЕС нужны дебаты о природе демократии". Он подчеркнул, что Запад якобы "игнорирует злоупотребление уголовным правом в отношении оппозиции в Словакии".

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Фицо подтвердил, что поедет на военный парад в Москву. По его словам, это решение не связано с желанием поддержать Россию.

"Никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ездить. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань памяти тысячам солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. А также миллионам других жертв нацистского беспредела. Точно так же, как я отдал дань памяти жертвам высадки в Нормандии, или высадки на Тихом океане, или я поеду отдать дань уважения пилотам RAF. И я напоминаю вам, что я один из немногих в ЕС, кто постоянно говорит о необходимости мира в Украине, и я не отношусь к числу ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны", - заявил премьер-министр Словакии.

Зеленский пригласил в Киев на 9 мая лидеров ЕС - что известно

Ранее Politico писало, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал своим коллегам по ЕС приглашение от президента Владимира Зеленского посетить Киев 9 мая. Отмечается, что такая встреча могла бы стать демонстрацией дипломатической силы против ежегодного военного парада российского диктатора Владимира Путина в Москве в тот же день.

По данным издания, отдельно Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров "коалиции желающих" для того, чтобы определить гарантии безопасности для Украины после того, как будет согласовано возможное прекращение огня с Россией. США не входят в эту коалицию.

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