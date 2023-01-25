Понтифик подчеркнул, что однополые отношения грешны, однако отсутствие милосердия друг к другу - еще большее преступление.

Папа Римский Франциск публично поддержал ЛГБТ-сообщество и раскритиковал законы, которые предполагают за однополые отношения уголовную ответственность.

В своем интервью Associated Press глава католической церкви подчеркнул, что быть гомосексуалистом - это не преступление. Он заявил, что отсутствие милосердия в обществе также грешно.

"Быть гомосексуалистом - это не преступление. Это не преступление, да, но это грех. Хорошо, но сначала надо провести различие между грехом и преступлением. Также грехом является отсутствие милосердия друг к другу", - подчеркнул он.

Папа Римский упомянул, что сейчас некоторые епископы католической церкви поддерживают криминализацию и дискредитацию ЛГТБ-отношений. Он осудил такое мнение и напомнил, что "Бог любит нас такими, какие мы есть".

Ранее слова о поддержке гомосексуальных пар Папы Римского прозвучали в документальном фильме "Франциск" режиссера Евгения Афинеевского. Тогда понтифик также поддержал права гомосексуальных пар в семье.

Однако позже в Ватикане заявили, что комментарии Папы Римского Франциска в отношении гражданских однополых союзов были вырваны из контекста.

Отношение Папы Римского к войне в Украине

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину риторика Папы Римского по поводу войны вызвала определенные споры. В начале ноября понтифик попал в громкий скандал, заявив, что жестокость, с которой российские военнослужащие действуют в Украине, не свойственна русскому народу. Эти слова возмутили посла Украины в США.

Но уже в рамках своего рождественского поздравления Папа Римский Франциск направил отдельное послание украинцам. Он призвал к шагам для достижения мира в Украине и призвал за это молиться. Также Франциск назвал войну в Украине преступлением против Бога и человечества

Ранее глава католической церкви предлагал стать посредником в переговорах Украины и России. Но Москве такая идея не понравилась.

Вас также могут заинтересовать новости: