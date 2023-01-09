В своей речи перед дипломатами он говорил о разрушительных последствиях войны.

Папа Римский Франциск назвал войны, подобные той, что происходит в Украине, "преступлением против Бога и человечества".

Франциск сказал об этом в ежегодной речи перед дипломатами, аккредитованными при Ватикане, передает Reuters. В своем выступлении понтифик говорил о "войне в Украине с ее последствиями смерти и разрушения, с ее атаками на гражданскую инфраструктуру, в результате которых гибнут люди не только в результате перестрелок и актов насилия, но также из-за голода и мороза".

Также он процитировал конституцию Ватикана, заявив, что "каждый акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или обширных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает твердого и недвусмысленного осуждения".

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"К сожалению, и сегодня возникает ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и страдания", - заявил Франциск, призвав к полному запрету ядерного оружия.

Он отметил, что даже обладание им в целях сдерживания является "аморальным".

Папа Римский о войне в Украине

Ранее Папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги предложил пожертвовать на помощь страждущему народу Украины.

Перед этим он заплакал во время традиционной молитвы в Риме, когда вспомнил о страданиях украинцев.

Кроме того, Франциск предлагал стать посредником в переговорах Украины и России, но в Кремле это предложение отвергли.

Раньше у Папы Римского была другая риторика. Так, в начале ноября он заявил, что жестокость, с которой российские военнослужащие действуют в Украине, не свойственна русскому народу. Он говорил, что имеет большое уважение к русскому народу и его гуманизму.

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