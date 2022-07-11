Звезде до сих пор не могут забыть то, что она назвала представителей ЛГБТ-комьюнити "грешниками".

Певица Ирина Федишин после Евровидения-2022 попала в скандал, назвав "грешниками" людей, относящих себя к ЛГБТ-сообществу. Казалось бы, со временем скандал должен был бы утихнуть, но нет - сейчас украинский музыкант DZIDZIO анонсировал ряд благотворительных концертов в Испании и Чехии, уточнив, что выступать они будут вместе с Александром Пономаревым и Ириной Федишин.

Под соответствующим постом в Instagram собралась целая армия комментаторов.

"Федишинка тупо предательница", "Оставьте Федишин в Польше", "Не нервируйте народ! Зачем вам эта Федишинка?", "Кто-то на фото явно лишний", "Ребята, будете в Чехию ехать, оставьте Ирину в Польше на гастроли", "Мда... хоть девка и выехала из села, но село осталось в девке!", "Вижу Федишин – не иду на концерт! Средства, за которые должен был быть куплен билет, полетят в фонд Притулы. Привет от поляков этому ничтожеству посередине!", - возмутились поклонники.

Один из комментаторов и вовсе предложил Ирине ехать в Россию со своими взглядами касательно ЛГБТ.

"Гомофоб Александр и гомофобка Федишина едут в одну из самых дружественных к ЛГБТ стран давать концерты. Было бы смешно, если бы не так грустно. Пусть в Рашку едут деньги собирать, там их идеи с 18-го века относительно ЛГБТ полностью поддерживают", - написал пользователь.

Напомним, Melovin обвинил Федишин в выступлениях за оппозиционную партию и неуплате аренды зала после концерта.

Также УНИАН писал, что продюсер Горовая прокомментировала гомофобное высказывание Ирины Федишин.

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