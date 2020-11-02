Отмечается, что прозвучавшее заявление не свидетельствует об изменении церковной доктрины.

Ватикан заявляет, что комментарии Папы Римского Франциска в отношении гражданских однополых союзов в документальном фильме в прошлом месяце были вырваны из контекста.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Папа Римский поддержал однополые браки, что это меняет?Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что прозвучавшее заявление не свидетельствует об изменении церковной доктрины в отношении гомосексуальных людей или о поддержке однополых браков.

На прошлой неделе Государственный секретариат Ватикана прислал «объяснительную записку» по этому поводу своим послам, которые отправили ее епископам.

В ней сказано, что две отдельные цитаты Папы Римского в ответ на отдельные вопросы были соединены, чтобы выглядеть как одно целое, удаляя интервенционный контекст и вопросы.

Заявление Папы Римского об однополых браках

Слова о поддержке гомосексуальных пар Папы Римского прозвучали в документальном фильме «Франциск» режиссера Евгения Афинеевского.

«Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они – дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть изгнан или несчастен из-за этого. Нам нужен закон о партнерских связях. Таким образом можно защитить их права. Я за это борюсь», – заявил он.

Таким образом Папа Франциск стал первым главой Ватикана, который открыто выступил за права гомосексуальных пар.

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Автор: Катерина Шварц