Война России против Украины приносит смерть, уничтожение и нищету, отметил понтифик.

Папа Римский Франциск призвал, чтобы прекратилось вооруженное наступление в Украине, и взял верх здравый смысл, и были гарантированы гуманитарные коридоры.

Как сообщает издание Vatican News, соответствующий призыв понтифик произнес во время воскресной встречи с паломниками 6 марта.

В Украине текут реки крови и слез. Речь не идет просто о военной операции, но о войне, которая сеет смерть, уничтожение и нищету. Жертв все больше, как и людей, которые бегут, особенно, матерей с детьми. В этой многострадальной стране драматическим образом с часа в час возрастает потребность в гуманитарной поддержке", - заявил Франциск.

"Обращаюсь с пылким призывом, чтобы были действительно обеспечены гуманитарные коридоры и чтобы был гарантирован и облегчен доступ помощи на территории в осаде, чтобы принести жизненно необходимую помощь нашим братьям и сестрам, угнетенным бомбами и страхом", - подчеркнул понтифик.

Франциск поблагодарил всех, кто принимает беженцев из Украины и выступил за проведение переговоров.

Также понтифик сообщил, что в Украину были отправлены два кардинала, которые должны доставить помощь нуждающимся.

Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ ворвалась на украинскую территорию. Позже Верховная Рада поддержала введение нашей стране военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, не раз были обстреляны Киев, Харьков и Мариуполь.

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