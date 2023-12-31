Понтифик сказал о мученическом украинском народе.

Папа Римский Франциск в своей новогодней речи призвал заинтересованных в войне к "голосу совести" и сказал о"мученическом украинском народе".

Об Украине понтифик вспомнил после молитвы "Ангел Господний", комментируя боевые действия, от которых страдает мир. Его слова цитирует Vatican News.

"Не переставаем молиться за народы, страдающие от войн: за мученический украинский народ, за палестинский и израильский народы, за народ Судана и за многие другие", - сказал Папа.

Он призвал всех людей мира поставить перед собой риторический вопрос: сколько жизней было потеряно в вооруженных конфликтах? Также понтифик упомянул о других бедах, являющихся прямым следствием войны. По словам Папа Римского, лица, имеющие интерес в боевых действиях, должны "прислушиваться к голосу совести".

"Те, кто заинтересован в этих конфликтах, прислушайтесь к голосу совести. И не будем забывать о многострадальных рохинджа!",- заявил он.

Папа Римский вспомнил об Украине в Рождество всего одним предложением

В честь Рождества Папа Римский также упоминал об Украине во время мессы "Urbi et Orbi" в Ватикане, но всего одним предложением.

"Созерцая Дитятко Иисуса, мира для Украины прошу", - пожелал понтифик.

Тогда он назвал войну "бесцельным плаванием" и "непростительной глупостью", но все же больше внимания в речи уделил проблеме Ливана в Америке, войне между Израилем и Палестиной, а также другим темам.

Вас также могут заинтересовать новости: