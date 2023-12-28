Более 80 государств на уровне своих представителей уже включились в процессы по реализации формулы Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск обсудили работу над реализацией украинской Формулы мира. Об этом глава государства рассказал в своем вечернем обращении к украинцам.

"Только что говорил с Его Святейшеством Папой Франциском. Поблагодарил за поздравления для Украины и украинцев с Рождеством, за пожелание мира – справедливого мира для всех нас. Обсудили нашу совместную работу по формуле мира – более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей. Будет больше", - сказал президент.

Зеленский добавил, что благодарен Ватикану за поддержку той работы, которую осуществляет украинская сторона.

Видео дня

Усилия Ватикана в обретении мира для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Папа Римский Франциск объявил, что Ватикан готовит специальную мирную миссию с целью завершения войны в Украине. 18 мая итальянское издание Il Sismografo сообщало, что Украина и Россия согласились принять спецпосланников Ватикана.

20 мая в Ватикане обнародовали имя спецпосланника, который должен был приехать в Украину. Им стал председатель Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи.

В то же время в своем интервью Папа Римский заявил, что окончательное возвращение Россией оккупированных территорий Украины является "политической проблемой". А достижение мира, по мнению понтифика, будет возможным, когда Киев начнет переговоры с агрессором.

Посланник Ватикана Маттео Дзуппи посетил Киев с мирной миссией в июне. После этого он посетил Москву, где встретился с советником Путина и главой РПЦ Патриархом Кириллом. По результатам визита в Москву Маттео Дзуппи заявил, что мирного плана для завершения войны в Украине нет.

В то же время кардинал включился в работу по возвращению домой украинских детей, похищенных Россией.

Впоследствии, в сентябре сталов известно, что посланник Ватикана по миру в Украине отправился в Китай. Перед поездкой дипломаты Ватикана провели консультации с США, НАТО и Италией.

Вас также могут заинтересовать новости: