Основное внимание он уделил теме конфликта в Газе и критике производителей оружия.

Папа Римский Франциск очень вскользь упомянул тему войны в Украине, произнося речь в своей ежегодной рождественской мессе "Urbi et Orbi" в Ватикане.

Переходя от событий двухтысячелетней давности, когда родился Иисус, понтифик назвал "маленькими Иисусами" современных детей, чье детство было разрушено войной.

"Вот что такое война: бесцельное плавание, поражение без победителей, непростительная глупость. Сегодня, как и во времена Ирода, зло, противостоящее Божьему свету, строит свои планы в тени лицемерия и сокрытия. Сколько насилия и убийств происходит среди оглушительной тишины, о чем многие не подозревают!" - сказал Франциск.

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Он выразил пожелание, чтобы мир пришел в Израиль и Палестину, "где война разрушает жизнь этих народов". При этом понтифик вспомнил и страдания гражданского населения в секторе Газа, и жертв "ужасного нападения 7 октября" на Израиль, повторив призыв освободить заложников и прекратить военные операции "с ужасными жертвами среди невинного гражданского населения".

Упомянув также войны в Йемене и Сирии, конфликт Армении и Азербайджана, многочисленные конфликты в странах Африки и даже напряженность на Корейском полуострове, Франциск крайне вскользь задел войну в Украине.

"Созерцая Младенца Иисуса, о мире для Украины молю", - сказал он одним предложением.

При этом в его речи нашлось место для упоминания социальных проблем в Ливане и Америке. Также значительная часть речи была посвящена критике производителей оружия, якобы именно это и является причиной войн.

"Сказать "Нет" войне означает сказать "Нет" оружию. И как вообще можно говорить о мире, когда производство, продажа и торговля оружием растет?" - сказал понтифик, обращаясь к толпе на площади, где в каре выстроились вооруженные швейцарские гвардейцы.

Война в Украине - позиция Ватикана

Как писал УНИАН, Папа Римский Франциск неоднократно делал противоречивые заявления относительно войны в Украине. Например, он утверждал, что в продолжении кровавого конфликта заинтересованы торговцы оружием.

Большой скандал вызвала заявление Франциска, провозглашенная им в конце августа. Тогда он призвал русских гордиться своим имперским прошлым и шагать вперед с этим наследием.

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