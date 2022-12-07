Он отметил, что история повторяется сегодня.

Во время всеобщей аудиенции Папа Римский Франциск вновь напомнил о войне в Украине и сравнил ее с операцией нацистской Германии против евреев в годы Второй мировой войны.

"История повторяется сегодня!" - сказал Папа Римский, сообщает Vatican News .

"Пусть память об этом ужасном событии пробудит во всех нас решимость и действия ради мира", – призвал Франциск и позже добавил: "А история повторяется. Мы видим сейчас, что происходит в Украине".

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Напомним, в последних заявлениях Папа Римский все решительнее осуждает действия России в Украине, хотя до этого возлагал ответственность за войну на НАТО и высказывался в поддержку русской культуры.

В частности, в ноябре он заявил, что украинцы страдают от "мученичества агрессии" и сравнил последствия войны для украинцев с "ужасным геноцидом" 1930-х годов, когда советский диктатор Иосиф Сталин устроил в стране голод.

Заявления Папы Римского о войне

28 ноября интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск сказал, что "жесточайшими" участниками войны в Украине среди российских военных являются чеченцы и буряты. Он сказал, что в Украине многие люди приняли мученическую смерть. При этом отметил, что у него есть много информации о жестокости российских войск, которые вторглись в Украину.

До этого стало известно, что Папа Римский предлагал стать посредником на переговорах РФ и Украины. Однако в Кремле отказались от предложения Ватикана.

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