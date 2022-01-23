Понтифик считает, что напряжение вокруг украинского государства может иметь "серьезные последствия".

Папа Римский Франциск призвал к международному дню молитвы о мире в воскресенье, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

О призыве Папы Римского сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство "Рейтер".

Понтифик сделал призыв во время еженедельного обращения к паломникам и верующим на площади Святого Петра в Риме. Франциск отметил, что напряжение вокруг Украины грозит обернуться "серьезными последствиями".

Читайте такжеПапа Римский призвал не допустить распространения "метастаз конфликта" в УкраинеНапомним, с осени прошлого года в СМИ начала появляться информация, что Россия стянула много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности, не расширять Альянс на восток.

В НАТО утверждали, что продолжат политику "открытых дверей".

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