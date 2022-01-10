Понтифик обратился к международному сообществу с просьбой приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира.

Папа Римский Франциск во время ежегодной встречи с членами дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, призвал международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира, а также найти приемлемые решения для достижения мира в Украине.

Об этом сообщает секретариат главы Украинской греко-католической церкви в Риме на информационном ресурсе УГКЦ.

Понтифик обратился к собравшимся со словом, в котором указал на главные глобальные проблемы в современном мире.

"Взаимное доверие и готовность к спокойному диалогу должны вдохновить все задействованные стороны, чтобы найти приемлемые и продолжающиеся решения в Украине и Южном Кавказе, а также, чтобы избежать появления новых кризисов на Балканах, прежде всего, в Боснии и Герцеговине", - отметил Франциск.

В своем обращении к представителям 183 государств, с которыми Святой Престол имеет дипломатические отношения, папа Римский затронул тему современной пандемии, отметив необходимость сохранения человеческой жизни путем превентивной медицины и иммунизации населения.

"Вакцина не является магическим инструментом выздоровления, однако наряду с методами лечения, которые нужно развивать, является наиболее разумным способом для предотвращения болезни", - сказал понтифик.

Отдельное внимание он уделил проблеме эмиграции в современном мире. Папа призвал правительства Европейского Союза найти соответствующую систему координации миграционных потоков и тех, кто нуждается в убежище.

Читайте такжеПапа Римский резко высказался о людях, заводящих животных вместо детей"Вопросы миграции, как и проблемы пандемии и изменения климата, отчетливо демонстрируют нам, что никто не может спастись сам по себе, а все великие вызовы нашего времени имеют глобальный характер", - заключил Франциск.

Святой Престол имеет дипломатические отношения со 183 странами мира, в частности, с Европейским Союзом и Мальтийским Орденом. Дипломатические учреждения с представительством в Ватикане имеют 87 стран.

Как сообщал УНИАН, ранее свою первую проповедь в 2022 году Папа Римский посвятил женщинам. Понтифик заявил, что обидеть женщину - значит оскорбить Бога.

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