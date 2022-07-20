Сенат Италии выразил за вотум доверия нынешнему премьер-министру Марио Драги, критиковавшего Россию. Политика поддержали 95 сенаторов.
Об этом пишет издание La Reppublica.
Отмечается, что против Драги выступили 38 были сенаторов. При этом в голосовании приняли участие 133 из 315 депутатов Сената.
Кроме того, известно, что члены трех крупнейших партий отказались голосовать. Речь идет о политсилах "Движение пяти звезд", "Вперед Италия" и "Лига". Таким образом, нынешнее правительство Италии остается.
Стоит заметить, что Сенат Италии уже второй раз предоставляет Драги вотум доверия.
Как ранее сообщал УНИАН, 16 июня лидеры трех крупнейших стран ЕС прибыли в Киев. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, который приехал в Киев отдельно.
После встречи 5 лидеров государств немецкое издание Die Welt сообщило, что якобы канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги могли за "закрытыми дверями" попросить главу Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.
19 июня министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо обвинил свою же партию в подрыве поддержки Киева. По его словам, правительство страны должно защищать демократию и свободу и пожаловался на нападки со стороны членов его партии "Движение 5 звезд".
22 июня Ди Майо официально объявил о своем уходе из партии "Движение 5 звезд". При этом он указал, что создаст новую парламентскую группу для поддержки правительства Марио Драги.
14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. Он заявил, что "больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания", поэтому он не видит больше условий для работы своего кабинета.