Нынешнего премьер-министра страны поддержал 95 сенаторов.

Сенат Италии выразил за вотум доверия нынешнему премьер-министру Марио Драги, критиковавшего Россию. Политика поддержали 95 сенаторов.

Об этом пишет издание La Reppublica.

Отмечается, что против Драги выступили 38 были сенаторов. При этом в голосовании приняли участие 133 из 315 депутатов Сената.

Кроме того, известно, что члены трех крупнейших партий отказались голосовать. Речь идет о политсилах "Движение пяти звезд", "Вперед Италия" и "Лига". Таким образом, нынешнее правительство Италии остается.

Стоит заметить, что Сенат Италии уже второй раз предоставляет Драги вотум доверия.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июня лидеры трех крупнейших стран ЕС прибыли в Киев. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, который приехал в Киев отдельно.

После встречи 5 лидеров государств немецкое издание Die Welt сообщило, что якобы канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги могли за "закрытыми дверями" попросить главу Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.

19 июня министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо обвинил свою же партию в подрыве поддержки Киева. По его словам, правительство страны должно защищать демократию и свободу и пожаловался на нападки со стороны членов его партии "Движение 5 звезд".

22 июня Ди Майо официально объявил о своем уходе из партии "Движение 5 звезд". При этом он указал, что создаст новую парламентскую группу для поддержки правительства Марио Драги.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. Он заявил, что "больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания", поэтому он не видит больше условий для работы своего кабинета.

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