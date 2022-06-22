Луиджи Ди Майо объявил о создании новой группы в парламенте.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил об уходе из партии "Движение 5 звезд". Дипломат обвинил политсилу в подрыве поддержки Украины.

Об этом сообщает Ansa.

"Я ухожу из "Движения 5 звезд", - заявил дипломат.

По его словам, уже завтра партия "больше не будет первой силой в парламенте". При этом он указал, что создаст новую парламентскую группу для поддержки правительства Марио Драги.

По данным итальянских СМИ, более 60 депутатов ушли из партии "Движение 5 звезд". Они присоединились к новой группе Ди Майо. До этого момента партия была крупнейшей политической силой в парламенте с 2018 года, когда набрала 33% голосов на национальных выборах. Правда, с тех пор поддержка политсилы снизилась. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о поддержке избирателей всего в 13%.

Как ранее сообщал УНИАН, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил лидера "Движения 5 звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском Союзе.

Кроме того, Италия разработала "мирный план" для Украины, состоящий из четырех этапов.

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