Луиджи Ди Майо считает, что политсила, в которой он состоит, мешает правительству страны помогать Киеву

Политический скандал разгорелся в Италии из-за войны в Украине. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо обвинил свою же партию в подрыве поддержки Киева.

Об этом сообщает Sky News.

По словам главы МИД Италии, правительство страны должно защищать демократию и свободу и пожаловался на нападки со стороны членов его партии "Движение 5 звезд".

"Незрелое отношение, которое имеет тенденцию создавать напряженность и нестабильность внутри правительства", - отметил дипломат.

При этом он напомнил, что 21 июня в парламенте Италии запланировано голосование по украинскому вопросу. Члены "Движение 5 звезд" намерены ограничить отправку из Италии дополнительного оружия Украине.

"Мирный план" Италии для Украины - что известно

Италия разработала "мирный план" для Украины, состоящий из четырех этапов. План предусматривает:

прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;

вступление Украины в краткие сроки в ЕC и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Позже бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко сообщил, что за "мирным планом" на самом деле стоит Москва.

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