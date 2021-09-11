По фату произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Москве два человека умерли, отравившись арбузом. Как пишет Telegram-канал 112, скончались 61-летняя женщина и ее внучка.

"Вечером 8 сентября, после ужина, семья Ефремовых решила насладиться арбузом, купленным в ближайшем супермаркете. Однако, уже к утру вся женская часть семейства почувствовала себя плохо. У бабушки, мамы и её 15-летней дочери Полины началась рвота. Не пострадал лишь глава семьи – он единственный, кто не ел арбуз", – говорится в сообщении.

Всех отравившихся экстренно госпитализировали, но спасти удалось лишь 38-летнюю Елену Ефремову. Бабушка Валентина и 15-летняя Полина Ефремова скончались.

Как пишет Telegram-канал Mash, полиция оцепила магазина "Магнит", где семья купила арбуз-убийцу.

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В Следственном комитете по Москве сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, как в Днепре 9-летний мальчик умер от отравления грибами, а Винницкой области в реанимации от отравления грибами умерли две сестры.

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Автор: Катерина Шварц