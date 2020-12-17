История о том, как агенты ФСБ отравили Навального, была основана на данных с мобильных телефонов, которые легко можно купить.

В начале 2019 года журналист Андрей Захаров смог купить данные о своем мобильном телефоне и банковских счетах. Он расследовал рынок краденых личных данных, который процветает в России. Любой может анонимно связаться с сотрудниками телекоммуникационных компаний или правоохранительных органов, чтобы получить очень чувствительную информацию из их систем о ком угодно.

Прошло полтора года. Авторы расследования Bellingcat использовали эти же инструменты и аналитику, чтобы разоблачить тайную команду ФСБ, получившую приказ убить оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок". Об этом пишет The Guardian. Новые расследования о российских спецслужбах показали, что хоть торговля данными - это благо для мошенников и частных детективов, она также большая проблема для Кремля в сфере национальной безопасности.

Читайте такжеПутин об отравлении Навального: "если бы хотели, довели бы до конца""Когда я об этом написал, ничего не изменилось. Когда Bellingcat начали пользоваться этим все более и более явно, ничего не изменилось. И я думаю, что сейчас тоже ничего не изменится. Хотя, посмотрим", - сказал Захаров.

Правительство России может все же поступить по-другому. Во вторник Госдума одобрила определенные поправки, которые должны защитить агентов ФСБ и офицеров военной разведки. А именно их деятельность Bellingcat особенно эффективно обличает. Премьер-министр Михаил Мишустин сказал государственным телекоммуникационным компаниям: "Вы работаете с личными данными. И это очень важно. Естественно, важно, чтобы данные были защищены".

В ответ основатель Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter, что российские чиновники поздно спохватились. Наверное, лучшим сигналом о том, что унизительные расследования организации раздражают Кремль, стало решение не выступать ни с одной официальной публичной реакцией.

Утечка и часто покупка данных изменили журналистские расследования о России. Они позволили разоблачать тайные детали о чиновниках и состоятельных бизнесменах из окружения Владимира Путина, а также операции спецслужб. Ширина и глубина данных в продаже очень разнообразна. Это могут быть данные геолокации и записи о звонках с мобильного телефона, записи о перелетах, автомобильные номера, криминальные и медицинские записи и тому подобное. Захаров говорит, что видел базу данных, в которой был полицейский список клиентов проституток в Москве начиная с середины 2000-х годов. Также там были данные о пациентах скорой помощи за 2011 год и о наркоманах из московского Алтуфьево.

Открытое получение утечки данных стало распространенной, хоть и сомнительной тактикой для расследований. Мало кто из журналистов признает, что он делал что-то такое.

"Эта история наделала много шума, но началось все очень просто. Я купил базу данных Московской области в подземном переходе у Павелецкого железнодорожного вокзала. Я пришел домой и из любопытства набрал имя директора ФСБ Александра Бортникова", - пишет в своей новой книге бывший криминальный репортер Сергей Канев.

Читайте такжеВ Конгрессе США рекомендовали ввести санкции против РФ за отравление НавальногоВ остальных случаях сама база данных-это уже история. В 2016 году Канев написал о том, как купил базу пациентов с ВИЧ, а также наркозависимых и алкоголиков в Иркутской области. Вся эта информация принадлежала Федеральной службе контроля медикаментов РФ. Данные различных российских реестров были доступны по меньшей мере с начала 2000-х годов, когда их начали продавать дельцы на улицах.

"Помню, в метро Санкт-Петербурга были люди, которые ходили из вагона в вагон и предлагали на продажу данные", - говорит Захаров.

Но, по его словам, теперь можно заказать самую новую информацию о конкретных людях. Это стало возможным благодаря базам данных правоохранительных органов и мобильных операторов, работники которых могут продать информацию из них через брокеров онлайн и ботов в Telegram, которые берут оплату через электронные кошельки.

В Bellingcat недавно рассказали, что смогли купить кучу данных про агента ГРУ Анатолия Чепиногу всего за 10 евро.

Читайте такжеDer Spiegel: Подробности отравления Навального обостряют вопрос о химическом оружии России"Через 2-3 минуты после введения полного имени Чепиноги и данных кредитной карты через Google Pay и другие платежные системы, такие как Yandex Money, популярный бот в Telegram предоставил нам данные о дате рождения Чепиноги, номер его паспорта, судебные записи, автомобильные номера, историю покупки автомобилей, записи о нарушениях правил дорожного движения, а также информацию о том, где он часто паркуется в Москве", - пояснили в Bellingcat.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет " ни одного повода» обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

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Перевод: Лесь Дымань