Агенты ФСБ уже несколько лет "сопровождают" оппозиционера во всех его поездках, но в Сибирь за ним поехали сразу две специальные команды.

В 9 часов утра 13 августа 33-летняя россиянка по имени Мария Певчих зарегистрировалась на рейс из Москвы в сибирский город Новосибирск. Она была не одна.

До аэропорта "Домодедово" за ней следил член элитного подразделения ФСБ. Олег Таякин, худощавый, лысоватый мужчина с голубовато-зелеными глазами, оставался в аэропорту, пока Певчих не улетела. Женщина отправилась в Сибирь перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, чью антикоррупционную кампанию она возглавляет.

Читайте такжеНавального после неудачного отравления пытались "добить" второй порцией яда-The Sunday TimesКак пишет CNN команда Навального под постоянным наблюдением ФСБ уже давно. Но Таякин - не простой агент. Он относится к небольшой группе, которая специализируются на токсинах и ядовитых веществах нервно-паралитического действия. В то же утро несколько агентов этого подразделения направлялись в Новобибирск, опережая Певчих на два часа. Они знали, что Навальный, который почти десятилетие надоедает Владимиру Путину, прибудет в город на следующий день.

Ровно через неделю после этих событий Навальный будет бороться за свою жизнь. Под действием яда "Новичок" его органы откажут. Он упал во время рейса из Томска, который был последним пунктом в его Сибирской поездке.

CNN и группа Bellingcat провели расследование, как именно элитное подразделение ФСБ следило на Навальным в августе во время визита в Сибирь. Журналисты определили имена агентов ФСБ, а также выяснили, что они следили за Навальным по меньшей мере во время 30 поездок в 17 российских городов с 2017 года.

Авторы расследования смогли выяснить это, проанализировав тысячи данных с телефонов агентов российской спецслужбы, а также записей об их перелетах. Журналисты CNN показали фото нескольких агентов Навальному на прошлой неделе во время интервью в Германии, где он до сих пор выздоравливает. Оппозиционер сказал, что не узнает никого из этих людей. Однако, потом сделал паузу.

"У меня очень странное ощущение, когда я смотрю на эти лица", - сказал он, добавив, что "в ужасе" от факта слежки за ним на протяжении такого длительного времени.

Bellingcat и CNN установили, что команда ФСБ, которая специализируется на токсинах и ядах, состоит из 6-10 агентов. Среди них есть опытные врачи, токсикологи и парамедики. Агентам ФСБ, следившим за Навальным, было в среднем по 30-40 лет. Они обычно передвигались группами по трое, садились на параллельные рейсы. В последнее время они начали использовать одноразовые телефоны.

Спецподразделение базируется в неприметном здании на улице Академика Варги на южных окраинах Москвы. Там же расположена штаб-квартира Института криминалистики ФСБ. Подразделение иногда работает в другом защищенном здании на восточной окраине столицы России. Руководит им человек по имени Станислав Макшаков. Он имел звание полковника, когда работал в Шиханском институте близ Саратова на юго-западе России. Именно там в 1970-х годах яд "Новичок" и был разработан. Также в институте занимались его производством на протяжении двух десятилетий. Макшаков также владеет патентом на разработку горчичного газа.

Читайте такжеОтравление Навального: расследователи назвали имена создателей "Новичка" для покушения на оппозиционераНавальный может и не заметил за собой "хвост". Однако, расследование CNN и Bellingcat выявило, что агенты были не особо затейливыми в попытках спрятаться. До 2018 года они часто использовали настоящие имена, преследуя свою цель. Некоторые из них, в конце концов, начали пользоваться фальшивыми именами и документами. Но они все равно использовали девичьи фамилии своих жен и меняли свою дату рождения на год.

Данные с телефонов показали, что за несколько недель перед отравлением Навального Макшаков и генерал-майор Владимир Богданов, который командует Центром спецсредств ФСБ, регулярно общались со специалистами, которые исследовали яды нервно-паралитического действия.

Богданов - очень важная фигура в структуре ФСБ. Данные с его телефона говорят, что 2 июля он связывался с высокопоставленными чиновниками в Кремле, а также доверенными лицами Владимира Путина. На следующий день Навальный вместе с женой Юлией отправились в короткий отпуск в Калининградской области. Данные о полетах, оказавшиеся в руках расследователей, свидетельствуют, что по меньшей мере трое агентов ФСБ летали в Калининград в то же время. В гостинице, где останавливался Навальный с женой, камеры наблюдения были выключены в течение всего времени их пребывания.

6 июля, спустя считанные часы после того, как команда ФСБ отправилась в Москву, Юлии Навальной стало плохо. По словам оппозиционера, его жена вдруг начала чувствовать себя истощенной и дезориентированной. Она выздоровела. Но точная причина ее внезапной болезни до сих пор не известна. Эксперты сказали CNN, что такие симптомы соответствуют тем, которые возникают под действием малой дозы яда. Оглядываясь на те события, Навальный убежден, что симптомы его жены были "абсолютно такими же", как и у него через несколько недель.

"Я не мог соединить эти точки. Теперь я понимаю, насколько плохо ей было, что это было, и какой ужасный опыт она пережила в тот раз", - сказал Навальный.

Данные с телефонов свидетельствуют, что после калининградской поездки коммуникация между двумя десятками российских чиновников стала очень активной. Среди них были и начальники подразделения ФСБ на улице Академика Варги, научные институты и старшее руководство ФСБ.

Читайте такжеПутин уволил из ФСБ ответственного за неудачное отравление Навального – СМИ (видео)В центре сети был Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" в Москве, который ранее был определен как главное место проведения тайной программы по разработке "Новичка". Глава Института Артур Жиров регулярно поддерживал связь с офицером команды ФСБ по вопросам ядов и токсинов включительно с Макшаковым. Жиров также общался с ученым из Санкт-Петербурга Сергеем Чепуром, который тесно связан с ГРУ. В частности, он имеет отношение к команде, которая пыталась отравить Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании.

Расследование журналистов показало, что во время поездки Навального в Сибирь действовали две команды ФСБ из 5 или 6 агентов. Данные с телефонов свидетельствуют, что за Певчих, которая стала одной из главных соратниц Навального, следили в ее гостинице в Новосибирске. Там же команда оппозиционера собиралась снимать фильм об антикоррупционном расследовании.

Проследив за Певчих, а затем и за Навальным до аэропорта в Москве, агент Таякин сутками оставался в штаб-квартире на улице Академика Варги на протяжении всей шестидневной поездки оппозиционера в Сибирь. Он постоянно поддерживал связь с командами на месте. Очевидно, Таякин спал в офисе, когда у него представилась возможность.

Из Новосибирска команда Навального отправилась в Томск, чтобы встретиться с оппозиционными активистами. В ночь перед 19 августа был зафиксирован один пинг с телефона 39-летнего агента ФСБ Алексея Александрова. Он один из тех, кто участвует в команде по ядам. Сигнал с его телефона был зафиксирован всего в нескольких кварталах от гостиницы "Ксандер", в которой остановился Навальный.

Читайте такжеПутин заявил, что он помог вывезти оппозиционера Навального из РоссииОппозиционер не знает, как именно в ту ночь его отравили. Он сказал CNN, что в гостиничном баре примерно в 23:00 он заказал коктейль. Но сделал лишь несколько глотков, поскольку напиток был "очень плохой". После этого он вернулся в свою комнату. Также яд мог быть в его вещах после стирки, которую он заказал в отеле. Он мог быть в полотенце, подушке или введен в бутылку с шампунем.

Эксперты говорят, что нападавшие использовали до сих пор неизвестную разновидность "Новичка". Скорее всего, это была формула A242 или A262. Эти вещества можно распылять в твердой форме. Они очень токсичны. В зависимости от дозы и способа заражения, "Новичок" может нанести удар по нервной системе через 12 часов. Когда Навальному стало плохо во время полета, экипаж экстренно посадил самолет в Омске.

Когда оппозиционера доставили в местную больницу, новости о событиях долетели до его команды, которая все еще была в Томске. Там же была и Певчих. Они попытались собрать любые улики из гостиничного номера Навального: полотенце, бутылку с водой, шампуни, зубную щетку.

Читайте такжеПереплюнул сказку о шпиль: Лавров заявил, что Навального отравили в ГерманииИ в это же время, тревожные сигналы звучали в Москве. Данные с телефонов свидетельствуют о вспышке телефонных переговоров между руководством ФСБ и двумя офицерами подразделения, следившего за Навальным - Макшаковым и Таякиным. Через час после того, как самолет Навального приземлился в Омске, командир ФСБ Богданов позвонил Макшакову. Если целью отравления было именно убийство Навального, а все эксперты по токсикологии, с которыми поговорили журналисты CNN, так и считают, телефонные переговоры можно считать доказательством быстрых попыток оценить ситуацию и спланировать дальнейшие действия.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

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Перевод: Лесь Дымань