Госсекретарь США предупредит Пекин об угрозах поддержки РФ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принесет противоречивую миссию во время своего визита в Китай на следующей неделе: передать серьезность обеспокоенности Штатов относительно поддержки китайскими компаниями российской военной машины, а также убедиться, что отношения с Пекином снова "не сойдут с колеи". Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что хотя Китай не пересек "красную линию" Соединенных Штатов, предлагая смертоносную помощь России в виде оружия или боеприпасов, Блинкен, который посетит Шанхай и Пекин 24-26 апреля, предупредит, что Вашингтон и его союзники едины в их противостоянии роли Китая.

"Эта поездка является последней в серии визитов высокопоставленных американских чиновников, поскольку Пекин и Вашингтон пытаются выполнить обещания, данные в Сан-Франциско в конце прошлого года, по ослаблению напряженности, которая привела к почти полному разрыву отношений", - говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что эти усилия были осложнены тем, что, по словам официальных лиц США, является решением китайских компаний продолжать поставлять компоненты для создания крылатых ракет и беспилотников, а также другие технологии, которые позволили Москве увеличить оборонное производство во время ее вторжения в Украину.

"Две сверхдержавы продолжают противостоять иным образом. В последние дни президент Джо Байден назвал Пекин "ксенофобским" и пообещал повысить тарифы на экспорт китайской стали и алюминия. ... Блинкен также, скорее всего, подтвердит поддержку США Тайваню перед инаугурацией Лай Чинг-тэ в мае, что может вызвать ответ со стороны Пекина. Кроме того, необходимо обсудить вопрос задержанных американцев в Китае", - пишет издание.

Отношения США и Китая - последние новости

На днях США обвинили Китай в разжигании войны в Украине. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что поддержка Поднебесной помогает России продолжать вести свою агрессивную войну против Украины.

Дипломат обвинил Пекин в косвенном разжигании войны - в частности, речь идет о поставках компонентов для российской оборонной промышленности.

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