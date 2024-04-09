По словам госсекретаря США, Великобритания "является безусловным лидером в этой сфере с первого дня".

Соединенные Штаты Америки должны продолжать "выполнять свою часть" в вопросе помощи Украине. Об этом во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, во время встречи стороны "конечно подтвердили необходимость продолжать поддерживать и помогать Украине защищаться от российской агрессии, которая продолжается".

"Надо сказать, что Соединенное Королевство является безусловным лидером в этой сфере с первого дня. Великобритания была первой страной, которая официально оформила и завершила двусторонние соглашения по безопасности, по которым 30 стран или уже завершили переговоры, или находятся в процессе переговоров с Украиной, чтобы помочь ... сдерживать агрессию и защищаться в будущем", - отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что темой беседы также был поиск путей борьбы по предотвращению передачи оружия России для ее использования в Украине.

"Это постоянный вызов, и мы также видим оружие, мы также видим технологии для поддержки оборонной промышленной базы в России, поступающие из Северной Кореи, Ирана, Китая. Это сфера особого беспокойства не только для Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, но и для многих наших союзников и партнеров по всей Европе", - подчеркнул госсекретарь США.

Дипломат добавил, что во время встречи обсуждалась необходимость предоставления Украине дополнительных боеприпасов - противовоздушной обороны, артиллерии, при этом "обе наши страны давят друг на друга и на других, чтобы это сделать".

Помощь Украине со стороны Запада - последние новости

Во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что нужно Украине для победы в противостоянии с Россией. По словам дипломата, для Киева "нет ничего важнее", чем финансирование США.

Между тем глава Белого дома Джо Байден отказался налаживать двухпартийную поддержку помощи США Украине. Как сообщило The Wall Street Journal, президент США пока не продемонстрировал никаких признаков общения с республиканцами, которые проголосовали за поддержку Украины.

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