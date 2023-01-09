По словам генсека НАТО, победа президента РФ Владимира Путина в войне против Украины опасна для всего Североатлантического Альянса.

Отношения НАТО и Российской Федерации останутся напряженными даже после окончания войны в Украине. На конференции по безопасности в Селене генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда, и это нужно признать.

"Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу. Это ставит Россию в состояние постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся", - пояснил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, победа президента РФ Владимира Путина в войне против Украины опасна для всего Североатлантического Альянса. Он добавил, что поддержка Украины в интересах НАТО и всей безопасной страны Альянса.

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"Если Путин одержит победу в Украине, это будет трагедия для украинцев. Но это также опасно для нас. Сообщения ему и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми", - подытожил Столтенберг.

Война в Украине: роль НАТО

Как сообщал УНИАН, часть членов НАТО выступают за поднятие минимального уровня расходов на оборону. Они хотят, чтобы был установлен лимит 2% от валового внутреннего продукта. Однако у этой идеи есть и противники среди союзников по Альянсу.

По словам Путина, России в войне в Украине противостоит "военный потенциал практически всех стран НАТО".

Несколько ранее в НАТО предупредили, что РФ готовится к длительной войне и возможной попытки нового наступления.

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