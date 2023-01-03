По данным СМИ, не все государства хотят тратить 2% и более от ВВП на защиту государства.

Часть членов НАТО выступают за поднятие минимального уровня расходов на оборону. Они хотят, чтобы был установлен лимит 2% от валового внутреннего продукта. Однако у этой идеи есть и противники среди союзников по Альянсу.

По данным Deutsche Welle, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил: "Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в 2% минимальным показателем. Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах".

Целевые расходы в 2% от ВВП на оборону приняли еще в 2014 году на саммите в Уэльсе. Однако это был лишь ориентир, а не обязательный минимум. Какие именно государства выступают за такой лимит, Столтенберг не рассказал, но информация все равно просочилась благодаря изданию dpa.

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Портал со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщил, что идею поддерживают Польша, Литва и Великобритания. А вот Германия, Бельгия и Канада выступили, как "противники" упомянутого решения. Сейчас эти страны тратят меньше, чем 2% от ВВП на оборону. Например, по итогам 2022 года в ФРГ показатель составит 1,44%.

Страны НАТО должны прийти к соглашению в этом вопросе до следующего саммита. Он пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе.

НАТО и война в Украине

Столтенберг в недавнем интервью заявил, что Россия по-прежнему стремится установить полный контроль над Украиной. Оккупанты готовятся к длительной войне и могут предпринять новую масштабную попытку наступления.

Президент США Джо Байден в разговоре о поддержке Украины заявил: "Я никогда не видел НАТО или ЕС более объединенными во всем, и я не вижу никаких признаков для любых изменений".

По словам кремлевского диктатора Владимира Путина, России в войне в Украине противостоит "военный потенциал практически всех стран НАТО".

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