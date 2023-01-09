Он отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда.

Выступая на конференции по безопасности в Салене, Швеция, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал усилить поддержку Украины.

Об этом сообщает Голос Америки. Во время своего выступления Генсек отметил, что недооценка России может привести к "значительным последствиям для безопасности Северного региона".

"Невозможно сказать, когда и как закончится война в Украине. Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта. То, чего украинцы смогут достичь за столом переговоров, зависит от их силы на поле боя. Итак, если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживет как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ достичь этого – это поддержать Украину. Оружие, на самом деле - путь к миру", - сказал Генсек.

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Он также отметил, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда. "Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу видит как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся", - заметил Столтенберг.

Он отметил, что украинские войска нанесли большие потери России в Украине, но россияне вновь продемонстрировали готовность идти на большой риск и нести большие человеческие потери.

"Они уже мобилизовали 200 000 дополнительных войск. Кроме того, мы знаем, что они могут получить много нового материала, и, возможно, самое главное, нет никаких признаков того, что амбиции России изменились. Недооценивать Россию опасно", - сказал Столтенберг.

Новое наступление России

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российская армия в феврале попытается усилить наступательные операции против украинских войск.

1 января Столтенберг заявил, что считает, что оккупационные войска Российской Федерации могут начать новое наступление и поэтому нужно продолжать оказывать Украине военную поддержку.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявлял, что Россия готовит около 200 тысяч новых солдат и может снова пойти на Киев.

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