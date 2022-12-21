По словам российского лидера, он все еще считает украинцев "братским народом", хотя и напал на Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала СССР его страна хотела стать частью цивилизованного мира, но Россию там не ждали.

Во время выступления на коллегии Минобороны РФ российский лидер сказал, что до сих пор считает украинский народ "братским", несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины.

"Противник в ситуации с Украиной действовал настырно и эффективно, Россию упрекнуть не в чем... Российские военные "в зоне СВО" сражаются так же, как в войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую Отечественную... Сегодня против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО", - пожаловался он.

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В то же время президент РФ утверждает, что возможности российской армии увеличиваются с каждым днем. По мнению Путина, Россия должна использовать технологию искусственного интеллекта на всех уровнях принятия решений. Он утверждает, что у российских военных все должно быть "на высшем уровне", и никаких ограничений по финансированию армии РФ якобы нет. По данным президента РФ, сейчас на войну в Украине отправили уже 150 тысяч мобилизованных, а еще столько же - проходят подготовку на полигонах.

По словам политика, Россия будет продолжать развитие ядерной триады, чтоб гарантировать сохранение суверенитета и территориальной целостности страны. В частности, межконтинентальные ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, потери России в Украине по состоянию на среду, 21 декабря, почти достигли отметки в 100 тысяч человек, за сутки ликвидировали 510 врагов.

По данным украинского Генштаба, в Российской Федерации не могут решить вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих. Через соцсети россиян призывают изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и прочие вещи, необходимые военнослужащим в полевых условиях.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что власти Российской Федерации рассматривают вопрос об объявлении в стране всеобщей мобилизации. Кремль также может закрыть границы для выезда из РФ мужчин в возрасте до 65 лет.

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