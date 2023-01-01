Также в НАТО видят, что россияне мобилизуют больше сил, пополняя ряды свои военных.

В НАТО считают, что РФ не намерена отказываться от своей главной цели – установлению контроля над Украиной – и готовится к длительной войне с возможной попыткой нового наступления.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью российской службе "Би-би-си". Он подчеркнул, что в этой ситуации западные партнеры должны планировать долгосрочную помощь Украине в войне с Россией.

По его словам, успехи украинской армии не должны создавать, возможно, обманчивого ощущения скорой победы Киева. Россия провела мобилизацию и пополнила ряды своих военных, многие из мобилизованных сейчас проходит обучение. Все это свидетельствует о том, что враг готовится продолжать войну и возможно попытается снова осуществить наступление, отметил Столтенберг.

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По мнению Столтенберга, вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Впрочем, условия этих переговоров будут зависеть от соотношения сил на поле боя.

Поэтому если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить поддержку Украине. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы – подытожил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг уже говорил, что поставки оружия Украине – это самый быстрый путь к миру, а украинские атаки на военные объекты в России являются абсолютно законными.

Комментируя возможность предоставления Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что "существует постоянный диалог между союзниками по нато и с Украиной относительно конкретных систем".

Какое вооружение нужно Украине в 2023 году

С начала российского вторжения Украина получила от других стран разнообразную военную помощь: от ЗРК до боеприпасов или одежды для военных. Предоставленное вооружение помогло украинским защитникам остановить врага и освободить часть оккупированных территорий нашей страны.

Последней "громкой" новинкой стала передача ВСУ комплексов Patriot, которые вошли в новый пакет помощи от США. Однако из-за необходимости подготовить военных к работе с этими ЗРК и вопроса логистики украинские военные смогут начать использовать предоставленные США систем не ранее конца весны 2023 года.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что западные партнеры пока не решаются давать Украине оружие, которое может поражать на расстоянии 300 и более километров. Он отметил, что вопрос о "не эскалации" со стороны западных партнеров звучит постоянно.

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