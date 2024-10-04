По словам бывшего генсека НАТО, страны НАТО должны выделять больше денег на оборону.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа по сравнению с Россией имеет "слишком" мало оружия, возможностей и войск, находящихся в состоянии высокой готовности.

"Мы знаем, что мы отстаем [от россиян]. Я не могу сказать вам точно, сколько это будет стоить. Но я могу сказать вам с уверенностью, что если союзники собираются предоставить те силы и средства, которые они обещали... это будет стоить гораздо больше, чем 2 процента, то ли 2,5, то ли 3", - отметил он в интервью Financial Times, имея в виду то, что каждая страна-член НАТО должна тратить на оборону более 2% своего ВВП.

Когда журналист спросил у Столтенберга, знает ли об этом Россия, он ответил:

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"Да. Они знают".

Также бывший генсек НАТО рассказал, когда он понял, что российский диктатор Владимир Путин начнет полномасштабную войну в Украине. По его словам, в этом он убедился в середине осени 2021 года.

В FT уточнили, что это произошло примерно за месяц до того, как США опубликовали данные своей разведки о наращивании РФ своего военного потенциала. В то же время некоторые из союзников, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, не были уверены в этом.

"По сути, разница заключалась не в фактах, разведданных. Разница заключалась в намерениях. И я сказал им: не имеет значения, считаете ли вы, что вероятность 90 процентов, или 10 процентов. ... мы должны быть готовы к тому, что это может произойти", - подчеркнул Столтенберг.

НАТО и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает предоставление разрешения Украине бить по целям на территории России западным дальнобойным оружием. В то же время он подчеркнул, что такие решения должны принимать союзники, которые предоставляют это вооружение.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Марком Рютте в Киеве отметил, что Украина может стать 33-й страной-членом Североатлантического альянса. По его словам, Киев сосредоточен на получении приглашения в НАТО.

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