Йенс Столтенберг прокомментировал решение Турции поддержать инициативу Китая по Украине.

Страны НАТО должны полностью поддержать план Украины относительно ее будущего, заявил уходящий с поста главного секретаря Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя решение Турции поддержать новую китайскую инициативу.

"Мы должны поддержать украинскую инициативу", — заявил он в интервью Politico, за день до своего ухода с поста генсека НАТО.

Столтенберг отметил, что именно украинская мирная инициатива может гарантировать процесс, способный привести к устойчивому миру:

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"И, конечно, в конечном счете, именно украинцы должны решить, какие условия для них приемлемы. Ведь они являются жертвами полномасштабного вторжения".

"Китайско-бразильская инициатива"

Группа из 17 стран присоединилась к мирному плану Китая, и Турция является единственным членом НАТО в этой группе, говорится в материале. По словам министра иностранных дел Китая Ван И, их инициатива — "не о выборе сторон в конфликте, не о конфронтации блоков и не о замене существующих платформ".

План победы президента Украины Владимира Зеленского - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что главный дипломат США сделал важное заявление насчет плана победы Зеленского. Энтони Блинкен отметил, что американцы тщательно изучают позиции, озвученные президентом Украины.

Кроме того, у Байдена сомневаются в плане победы Украины, но удары по РФ все еще рассматривают. Кроме того, в окружении Байдена ставят под сомнение решение о наступлении ВСУ в Курской области.

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