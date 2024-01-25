Теперь это решение должна рассмотреть Палата депутатов Италии.

Сенат Италии (верхняя палата парламента) поддержал решение правительства о продлении действия разрешения на поставку военных средств в Украину до 31 декабря 2024 года, что соответствует международным обязательствам Италии в оказании помощи Киеву для отражения российского вторжения.

Как сообщает итальянское издание ANSA, соответствующее решение поддержало 113 сенаторов, выступило против 18. Ни один сенатор не воздержался при голосовании. Теперь это решение передается на рассмотрение Палаты депутатов (нижняя палата парламента).

Отмечается, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони была непоколебимой в настроенности поддерживать Украину. В то же время итальянское оппозиционное Движение пяти звезд выступает против поставок оружия в Украину.

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Помощь Украине от Италии: последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, что они "сделали почти все, что могли" в вопросе предоставления военной помощи украинцам.

Уже в ноябре в итальянском Министерстве иностранных дел отметили, что готовы передавать необходимое Украине для защиты оружие, однако о передаче армии наступательного вооружения пока речи не идет.

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