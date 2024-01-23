Лидеры G7 полны решимости показать, что они остаются полностью преданными Киеву.

Италия использует свое председательство в G7, чтобы бросить вызов растущему представлению о том, что Россия побеждает в Украине и что Запад устал от войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "источник, знакомый с планами Италии".

Как известно, страна будет председательствовать в G7 в течение 2024 года и принимать саммит в июне. Впервые излагая приоритеты Италии, источник сообщил, что основными вопросами повестки дня лидеров будут конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие Африки, взаимодействие с Китаем и искусственный интеллект. При этом как и во время двух последних президентств Италии в G7, война в Украине также "будет серьезной темой".

"Некогда непоколебимая поддержка Киева во время войны со стороны Запада, казалось, пошатнулась в последние месяцы на фоне политических споров в Вашингтоне и Брюсселе, которые приостановили поставку крайне необходимого оружия и финансирования. Однако источник сообщил, что лидеры G7 полны решимости показать, что они остаются полностью преданными Киеву, и не могут рискнуть проявить признаки слабости через два года после того, как Россия вторглась к своему соседу", - говорится в материале.

По словам собеседника СМИ, "мы должны изменить нарратив относительно Украины", в то время как президент России Владимир Путин потерял значительное финансовое, военное и дипломатическое влияние после вторжения.

Поддержка Италии Украине - последние новости

Италия не только продолжит, но и расширит поддержку Украине. В Риме хотят в дальнейшем не только передавать Киеву военное вооружение, но и помогать гражданскому населению, в частности, путем поставки генераторов.

Ранее УНИАН сообщал, что итальянское правительство приняло закон о поставках оружия Украине в 2024 году.

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