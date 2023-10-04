Министр обороны Италии Гвидо Крозетто оценил возможность новых поставок оружия Украине, заявив, что запасы страны не безграничны. Об этом он сказал в эфире Sky 20 Years.
"Когда мы говорим о поставках в Украину, есть два аспекта: политический и техническая часть, чтобы посмотреть, что мы можем дать, не ставя под угрозу оборону Италии", - сказал он.
Крозетто отметил, что Италия много внимания уделила системам противовоздушной обороны, однако ее запасы не безграничны.
"Проблема в том, что у вас нет безграничных ресурсов. С этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла, запасов больше не осталось",- сказал он.
Он отметил, что сейчас оценивается возможность предоставления восьмого пакета помощи Украине. "Пакеты строятся на основе запросов и возможности их удовлетворения. Если есть возможность, то может быть создан восьмой пакет, сейчас мы оцениваем запросы", - сказал он.
В то же время, он отметил, что "мы не можем сказать", будет ли восьмая партия поставок оружия в Украину, и его страна сейчас думает об этом.
Что говорил Крозетто о войне в Украине
Ранее Крозетто выразил надежду на то, что война в Украине завершится в течение семи-восьми месяцев. Министр также добавил, что мир в Украине может наступить только в том случае, если диктатор Владимир Путин прекратит огонь.
Также ранее он заявлял, что определить конец войны в Украине может "политический выбор".