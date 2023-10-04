Он отметил, что Италия много внимания уделила системам ПВО для Украины, однако ее запасы не безграничны.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто оценил возможность новых поставок оружия Украине, заявив, что запасы страны не безграничны. Об этом он сказал в эфире Sky 20 Years.

"Когда мы говорим о поставках в Украину, есть два аспекта: политический и техническая часть, чтобы посмотреть, что мы можем дать, не ставя под угрозу оборону Италии", - сказал он.

Крозетто отметил, что Италия много внимания уделила системам противовоздушной обороны, однако ее запасы не безграничны.

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"Проблема в том, что у вас нет безграничных ресурсов. С этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла, запасов больше не осталось",- сказал он.

Он отметил, что сейчас оценивается возможность предоставления восьмого пакета помощи Украине. "Пакеты строятся на основе запросов и возможности их удовлетворения. Если есть возможность, то может быть создан восьмой пакет, сейчас мы оцениваем запросы", - сказал он.

В то же время, он отметил, что "мы не можем сказать", будет ли восьмая партия поставок оружия в Украину, и его страна сейчас думает об этом.

Что говорил Крозетто о войне в Украине

Ранее Крозетто выразил надежду на то, что война в Украине завершится в течение семи-восьми месяцев. Министр также добавил, что мир в Украине может наступить только в том случае, если диктатор Владимир Путин прекратит огонь.

Также ранее он заявлял, что определить конец войны в Украине может "политический выбор".

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