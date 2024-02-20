Этим намерением были возмущены в России.

Эквадор отказывается отправлять Украине какие-либо военные материалы, заявила министр иностранных дел страны Габриэла Зоммерфельд.

"Существует четкое указание президента Республики Эквадор о том, что страна не будет отправлять никаких военных материалов в страну, которая имеет международный вооруженный конфликт", - цитирует Зоммерфельд газета El Universo.

Глава Министерства иностранных дел добавила, что Эквадор является членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и, как член этой организации, способствует разрешению конфликтов, уважая международное право и "мирное разрешение споров".

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Оружие от Эквадора: что известно

В начале года стало известно, что страна отдаст Соединенным Штатам Америки советскую технику в обмен на современное вооружение. Президент Даниэль Нобоа назвал эту технику "металлоломом".

Сообщалось, что Украина может получить вертолеты Ми-17, однако в плохом состоянии - их можно было бы разобрать на запчасти.

В России назвали действия Эквадора "необоснованным решением" и нарушением договоренностей с Москвой. Впоследствии они приостановили сертификацию бананов пяти эквадорских компаний из-за "опасного карантинного вредителя".

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