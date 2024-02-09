Россия ввела запрет на поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, сославшись на выявление опасного карантинного вредителя.

Китай будет новым рынком сбыта для бананов из Эквадора, которые больше не закупает Россия. Об этом со ссылкой на Ассоциацию экспортеров бананов Эквадора (AEBE) сообщает The Moscow Times.

Согласно плану, поставки эквадорских бананов в Китай в ближайшие пять лет нарастят в полтора раза. Это стало возможным после вступления в силу Соглашения о свободной торговле, которое накануне одобрило Национальное собрание Эквадора.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставку бананов с пяти предприятий Эквадора, сославшись на обнаружение многоядной мухи-горбатки, которая является опасным вредителем.

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Ограничения касаются компаний Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro и Comercializadora de Banano.

Запрет на поставки бананов был введен на фоне решения правительства Эквадора о передаче США оружия, которое после этого могут поставить Украине.

Какое оружие передаст Эквадор

Эквадор располагает некоторыми советскими образцами вооружений. В частности латиноамериканская страна может передать нам зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", реактивные системы залпового огня БМ-21" Град", и вертолеты Ми-17.

Кроме этого речь шла о зенитных пулеметах, с помощью которых Украина могла бы еще более эффективно сбивать беспилотники. Старое оружие Эквадор может изменить на более современные западные образцы.

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