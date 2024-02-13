Среди запланированных для передачи Украине вертолетов Ми-17 исправна только одна машина.

США поставят Эквадору вертолеты UH-60A/L Black Hawk вместо вертолетов Ми-17, которые должны быть переданы Украине. Как пишет Defence Express, эта передача будет реализована в рамках договора между США и Эквадором, заключенного в январе 2024 года, по которому предусматривалась передача Украине советского вооружения из запасов армии Эквадора, и взамен – получение новейшей техники американского производства для контрпартизанских боевых действий против местных наркокартелей.

В то же время, сообщает портал Infodefensa, нюанс заключается в том, что из запланированных к передаче Ми-17 исправной является лишь одна машина, остальные пригодны лишь для разбора их на запчасти.

"История вызывает несколько смешанные эмоции. С одной стороны, речь идет о технике, которая знакома нашим военным, под которую не нужно строить отдельную инфраструктуру, и которая нам надо была бы на фронте буквально "на вчера". А с другой стороны, здесь вопрос в том, сколько времени понадобится на постановку этой техники в строй ВСУ в случае, если передача таки будет реализована", - отмечают аналитики Defence Express.

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Отмечается, что руководство Эквадора публично признавало, что планирует отдать Украине "по сути металлолом, который сейчас находится в небоеспособном состоянии".

"Поэтому здесь может быть даже риск в том, что в итоге Украина может получить разве что набор "доноров запчастей", - подчеркивают аналитики.

В этом контексте в Defence Express отмечают, что возможно, западным союзникам следовало бы рассматривать вопрос передачи западной техники напрямую ВСУ.

"Тем более, что например, у нас уже есть опыт эксплуатации тех самых Black Hawk, даже если речь лишь об авиакрыле ГУР МОУ", - отмечают аналитики.

Украина может получить советскую технику от Эквадора

Ранее сообщалось, что у Эквадора есть некоторые советские образцы вооружений, которые он может передать Украине. Среди них зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", и вертолеты Ми-17. кроме этого, речь шла о зенитных пулеметах, с помощью которых Украина могла бы еще более эффективно сбивать беспилотники.

В ответ на эти действия Россельхознадзор ввел запрет на поставку бананов с пяти предприятий Эквадора.

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