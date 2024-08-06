Орбан не настолько изолирован, как можно было бы подумать.

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану удалось реорганизовать крайне правых Европы вокруг собственного имиджа и имиджа своей партии "Фидес", создав коалицию единомышленников и сводя на нет все усилия по его политической изоляции. Как пишет Politico, под руководством Орбана новая крайне правая группа - "Патриоты Европы" - стала третьим по величине блоком в Европейском парламенте.

"Успех инициативы Орбана — выдающееся достижение… Создание группы "Патриоты" демонстрирует, что Орбан гораздо менее изолирован, чем изначально предполагалось, и способен создать коалицию единомышленников, разделяющих его стратегическую цель — создание "Европы национальных государств", - пишет издание.

В то же время, отмечает Politico, эта консолидация в ближайшее время не изменит баланс сил в парламенте и вряд ли существенно повлияет на политику ЕС, поскольку центристские проевропейские партии все еще сохраняют значительное большинство в Брюсселе.

Видео дня

"Таким образом, "Патриоты" останутся в оппозиции с ограниченными возможностями влиять на законодательный процесс ЕС. Размер группы обеспечит ей больше финансирования, видимости и известности в парламентских заседаниях, но ей будет отказано в каком-либо существенном представительстве в руководящих органах парламента — таких как председатели комитетов", - отмечается в статье.

Однако со временем сдвиги в балансе сил в Совете — реальном центре власти в ЕС — скорее всего, окажутся более существенными, пишет Politico.

В настоящее время "Патриоты" контролируют только одно место в Совете — Орбана, а также имеют косвенное влияние на два других места, Нидерланды и Италию.

Однако число "Патриотов" в Совете, скорее всего, со временем увеличится, поскольку осенью пройдут выборы в Австрии и Чехии, где есть шансы на создание более ультраправых правительств.

"Такое развитие событий рискует подорвать сплоченность ЕС в ключевых областях, прежде всего в бюджете ЕС, расширении и внешней политике — особенно когда речь идет об Украине", - отмечает издание.

С помощью смеси уговоров и финансового выкручивания рук ЕС пока что нашел способы обойти повторяющиеся вето Орбана по Украине. Но более крупную, более решительную группу будет гораздо сложнее сдержать, отмечает Politico.

Венгрия и Европа - политическая ситуация

Ранее Венгрия вызвала недовольство стран ЕС, поскольку позволила гражданам РФ и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности. В частности звучат предложения приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне свободного проезда.

Ранее Reuters писал, что с ростом популярности ультраправых партий в Европе Виктор Орбан может получить мощного союзника. Так, лидер Австрийской партии свободы (FPO), которая имеет достаточно высокие шансы победить на следующих парламентских выборах, Герберт Кикль уже заключил политический союз с партией Орбана.

Вас также могут заинтересовать новости: