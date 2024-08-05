До сих пор даже словацкий премьер Роберт Фицо избегал прямо помогать РФ, поэтому Орбан пока был единственным лоббистом интересов Кремля в ЕС.

Рост популярности ультраправых партий в Европе создает проблему для Евросоюза и Украины. Вскоре Виктор Орбан может получить мощного союзника, пишет Reuters.

В то время как некоторые националистические политики выбрали более умеренный путь после своего прихода к власти, лидер Австрийской партии свободы (FPO) Герберт Кикль может стать исключением. Он уже заключил политический союз с партией венгерского премьера Виктора Орбана.

По мнению аналитиков, австрийская FPO имеет достаточно высокие шансы победить на следующих парламентских выборах. Это усилило бы трудности Европы в дальнейшей поддержке Киева и противостоянии таким выходкам, как несогласованная поездка Орбана в Москву в июле.

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Герберт Кикль, который назвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен "разжигателем войны", заявил в прошлом месяце, что он и Орбан поддерживают "мирное решение войны между Украиной и Россией" и вспомнил скандальное замечание Папы Франциска, что Киев должен иметь "мужество белого флага" для заключения мирных переговоров.

Давление на Украину относительно договоренностей с Россией также оказывает и Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо поддерживает дружеские отношения с Москвой, прекратил военную помощь Украине и выступает против вступления Киева в НАТО. Но интересно, что он не присоединился к альянсу, созданному Киклем и Орбаном.

Из-за постоянных блокировок со стороны Венгрии ЕС пришлось проявить креативность и прибегнуть к неортодоксальной тактике в поддержке Украины и наложении санкций на Россию. Появление у Виктора Орбана союзников во главе правительства Австрии значительно усугубит эту проблему. Как и Орбан, FPO критикует поддержку Украины и санкции против России.

"Я считаю, что принимать дальнейшие санкции будет все труднее. Если будет правительство FPO, то это будет не только Орбан. И тогда Австрия станет одной из потенциальных стран, которые могут наложить вето", - сказал Пауль Шмидт, глава аналитического центра Австрийского общества европейской политики.

FPO говорит, что она единственная партия, которая серьезно относится к нейтралитету Австрии, закрепленному в конституции. Многие австрийцы считают, что избежание каких-либо конфронтаций с такими крупными державами, как Россия, обезопасит их. Опросы показывают, что явное большинство избирателей хотят, чтобы страна оставалась нейтральной.

Поэтому Кикль в целом осторожно утверждает, что его политика в отношении Украины касается угроз нейтралитету Австрии, а не прямо восхваляет Путина.

Политическая ситуация в ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, в Евросоюзе крайне раздражены решением Будапешта ослабить правила въезда для россиян и белорусов. В частности звучат предложения приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне свободного проезда.

Также мы рассказывали, что депутаты Европарламента от Финляндии требуют жестких мер из-за действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо считает, что Еврокомиссия должна рассмотреть визовое исключение, которое было предоставлено россиянам Венгрией.

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