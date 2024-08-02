Наибольшее возмущение выражают страны Балтии.

Европейский Союз будет проверять, не противоречит ли санкциям против России решение Венгрии упростить выдачу рабочих виз россиянам и белорусам.

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон написала Венгрии, что разделяет обеспокоенность ряда стран-членов относительно подрыва Шенгенской зоны, пишет Bloomberg. Она ждет ответа от венгерского министра внутренних дел, после чего Комиссия должна выяснить, совместима ли схема "Национальной карты" для граждан России и Беларуси с законодательством ЕС и не ставит ли она под угрозу общее функционирование региона.

Издание отмечает, что поступок Будапешта, как и тесные связи премьер-министра Виктора Орбана с Москвой, возмутили членов Евросоюза. Громче всего раздаются голоса Литвы, Латвии и Эстонии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто уже обвинил их в проведении "кампании лжи".

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Президент Латвии Эдгар Ринкевичс сказал, что вместе с союзниками может рассмотреть возможность ограничения членства Венгрии в Шенгенской зоне, однако сомневается, что это решение поддержат все страны-члены. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Postimees предложил установить тотальные пограничные проверки вокруг Венгрии.

Кроме того, критики Венгрии в странах Балтии и Брюсселе напомнили, что после начала полномасштабной войны Венгрия не выслала ни одного российского дипломата, а некоторые российские компании, в частности корпорация "Росатом", продолжают работать на ее территории.

Венгрия упростила правила въезда для россиян

Напомним, ранее Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта". Это дает россиянам и беларусам возможность без препятствий и проверок передвигаться по территории Европейского Союза.

В Европейском союзе решение вызвало беспокойство, ведь этим могут воспользоваться российские шпионы и террористы.

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