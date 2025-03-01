Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который назвал вступление Киева в блок немыслимым, потребовал от Европейского союза начать "прямые переговоры с Россией о прекращении огня" в Украине. Политик выступил против попыток найти какой-либо консенсус по Украине среди 27 стран-членов блока.
Издание Financial Times пишет, что свое требование Орбан изложил в письме на имя председателя Совета ЕС Антониу Косты.
Угроза самого пророссийского лидера ЕС заблокировать любое соглашение прозвучала после того, как президент США Дональд Трамп решил начать двусторонние мирные переговоры с Кремлем в обход Киева и Европы, а также после словесных нападок Трампа на лидера Украины Владимира Зеленского.
Его письмо появилось после того, как Брюссель обнародовал проект для предстоящего саммита лидеров ЕС, который включает дополнительную военную поддержку Украины и быстрое увеличение расходов на оборону европейскими столицами.
"Стало очевидным, что в нашем подходе к Украине существуют стратегические различия, которые невозможно преодолеть путем составления документов или общения", - написал Орбан.
Венгерский посол в ЕС сделал аналогичное заявление во время встречи посланников ЕС в Брюсселе 28 февраля.
Публичные разногласия между Трампом и Зеленским подчеркнули, насколько далеко США отошли в последние недели от своей прежней позиции постоянной поддержки Украины в борьбе с Россией, и как далеко теперь Вашингтон от европейских союзников.
И в письме Орбана, и в комментариях его посла есть отсылка на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую при поддержке США и России, в которой не упоминается вторжение Москвы на Украину и содержится требование "быстрого прекращения конфликта". Европейские столицы воздержались при голосовании.
"Резолюция ООН сигнализирует о новом этапе в истории конфликта и делает все предыдущие согласованные формулировки Европейского совета неактуальными", - считает Орбан.
Встреча Трампа с Зеленским - реакция мира
28 февраля президент Владимир Зеленский посетил Белый дом. Во время короткого провозглашения заявлений и общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.
Иностранные лидеры и политики выражают поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в США. В частности слова поддержки адресовали украинской стороне премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, сенатор от Калифорнии Адам Шифф, глава МИД Германии Анналена Бербок и тому подобное.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже отреагировал на неудачные переговоры Зеленского и Трампа, поддержав последнего.