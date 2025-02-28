Премьер-министр Венгрии заявил, что не может привести ни одного аргумента, который мог бы "оправдать" вступление Украины в ЕС с точки зрения интересов его страны.

Вступление Украины в Европейский Союз "немыслимо здесь и сейчас", а также разрушит экономику Венгрии.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Rádió.

"Я не вижу ясно, как можно было бы обуздать преступность, которая хлынет в Венгрию вместе с этим (со вступлением Украины в ЕС - УНИАН)", - сказал он.

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Помимо этого Орбан уверен, что вступление Украины в Евросоюз нанесет вред сельскому хозяйству Венгрии. Он добавил, что это также якобы разрушит всю венгерскую национальную экономику.

По словам премьера Венгрии, он не может привести ни одного аргумента, который мог бы "оправдать" вступление Украины в ЕС с точки зрения интересов его страны. Тем не менее он подчеркнул, что может привести много аргументов против евроинтеграции нашей страны.

"Я не смею сказать, что всегда и навсегда, никогда, потому что кто знает, что принесет история, никто, кроме Бога, не знает, но я могу сказать одно точно, что здесь и сейчас это немыслимо", - резюмировал Орбан.

Украина и Евросоюз - другие новости

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина рано или поздно вступит в Европейский Союз. Он подчеркнул, что необходим мир с российским диктатором Владимиром Путиным, но он должен основываться на независимости Украины.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа предложил дату вступления Украины в ЕС. Также он призвал не отбрасывать вариант членства Украины в НАТО.

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