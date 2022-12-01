В организации подчеркнули, что война в Украине "превратила часть Европы в поле боя".

ООН с начала полномасштабной войны оказала помощь 13,6 млн пострадавшим украинцам. На следующий год для Украины планируют выделить в общей сложности $5,7 млрд.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что война в Украине "превратила часть Европы на поле боя", сообщает центр новостей ООН.

По данным организации, война между Украиной и Россией нарушила экспорт продовольствия. Из-за этого сейчас голодают около 45 миллионов человек в 37 странах.

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По данным "Глобального гуманитарного обзора" ООН, для оказания помощи 230 млн наиболее уязвимых людей в следующем году надо собрать рекордные 51,5 млрд долларов, что на 25% больше, чем в этом году.

Кроме того, в 2023 году помощь будет нужна еще 65 миллионам. Для сравнения - это более 4% жителей планеты или населения США.

Украинские беженцы: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, по данным агентства ООН по делам беженцев, с 24 февраля около 7,9 млн человек из Украины ищут защиты за рубежом через войну.

В странах Восточной Европы готовятся принять новую волну украинских беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, могут приехать еще 2-3 млн человек.

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