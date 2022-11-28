Люди испытывают нехватку тепла, воды и электричества.

В ООН назвали гуманитарную ситуацию в Николаеве и Херсоне ужасной и критической.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, почти четверть миллиона человек только в Николаеве испытывают нехватку тепла, воды и электричества, пишет CNN. Эти города в выходные посетила координатор гуманитарной помощи Дениз Браун.

"В Николаеве уже установлено несколько пунктов обогрева, чтобы помочь людям, которые не могут отапливать свои дома. Работники гуманитарных организаций предоставляют материалы и генераторы, чтобы эти места работали", - сообщил Дюжаррик.

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В ООН ожидают, что смогут при поддержке властей покрыть основные потребности жителей Херсона, если получится поддерживать тот же уровень помощи, направленной в течение последних двух недель.

"Однако ситуация с водой, отоплением и электричеством остается тяжелой, хотя подача электроэнергии постепенно восстанавливается", - добавил он.

Отмечается, что в этом году доноры предоставили через ООН гуманитарную помощь на сумму 3,1 миллиарда долларов, однако Дюжаррик сказал, что продолжение финансирования крайне важно, особенно в зимние месяцы.

"Мы по-прежнему обеспокоены бедственным положением мирных жителей в Украине, особенно с наступлением зимы. Мы работаем, чтобы поддержать людей услугами и снабжением, чтобы убедиться, что они могут быть защищены и согреты в эти суровые месяцы", - добавил он.

Россия атакует критическую инфраструктуру Украины

Как сообщал УНИАН, 10, 22 и 31 октября Россия массированно атаковала ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов было разрушено или повреждено 40% энергоинфраструктуры.

15 ноября Россия снова осуществила обстрел энергосистемы Украины, его назвали самым массированным с начала войны.

23 ноября вновь атаковала критическую инфраструктуру, из-за этого по всей стране начали применять аварийные отключения электроэнергии.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате этих ударов Украина пережила блэкаут.

В Молдове в этот день также начались массовые отключения электричества.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары по стране.

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