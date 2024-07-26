Скоростное железнодорожное сообщение приостановлено после ряда пожаров в сети.

Французский оператор скоростных поездов SNCF приостановил движение на большей части территории страны. Причина – за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр на железной дороге произошли диверсии, пишет Financial Times.

"Пожары были намеренно устроены, чтобы повредить нашу инфраструктуру, и команды инженеров уже работают на местах, чтобы решить эту проблему. Мы переоборудуем некоторые поезда на обычную скорость, но многие поезда придется отменить", – говорится в заявлении компании.

Пассажиры публикуют в социальных сетях фотографии переполненных железнодорожных вокзалов Парижа после того, как движение поездов было практически прекращено.

Видео дня

"Я решительно осуждаю эти преступные действия, которые нарушат путешествия многих людей", – заявил министр транспорта Патрис Вергриет, добавив, что движение поездов будет нарушено в течение всех выходных.

Отмечается, что инцидент обеспокоит организаторов Летних Олимпийских игр. На церемонии открытия 26 июля в Париже ожидаются сотни тысяч людей.

По данным SNCF, повреждения получили несколько скоростных ветки в направлении Атлантического океана, а также северная и восточная ветки.

Железнодорожное сообщение в Украине – последние новости

Государственная "Укрзализныця" из-за устойчивого спроса пассажиров по маршруту Киев – Одесса добавляет новые рейсы по этому направлению. "Интерсити" в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также – 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа.

"Укрзализныця" с 1 августа добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего сообщения. По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров в 88%.

Вас также могут заинтересовать новости: