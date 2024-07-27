В МВД Франции обещают "достаточно быстро" выявить ответственных за диверсию.

Власти Франции не исключают причастность иностранных государств к атаке, которая стала причиной приостановления движения поездов на большей части территории страны в день открытия Олимпийских игр. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает Reuters.

По его словам, пока рано говорить, произошла ли эта диверсия изнутри или это был приказ из-за рубежа.

"Мы обнаружили определенное количество факторов, которые дают нам основания полагать, что мы достаточно быстро узнаем, кто несет ответственность", - сказал французский чиновник. Видео дня

Диверсии на французской железной дороге накануне открытия Олимпиады

Во Франции перед открытием Олимпиады произошли диверсии на железной дороге. Французский оператор скоростных поездов SNCF приостановил движение на большей части территории страны.

Повреждения получили несколько скоростных ветки в направлении Атлантического океана, а также северная и восточная ветки.

В частности, атаки повредили инфраструктуру вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Еще одна атака на линию Париж-Марсель была сорвана.

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